العصيمي : البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن هي القناة الوحيدة لتسجيل المستفيدين



صراحة – نواف العايد : أوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي أنه رُفع إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن منذ بدء التسجيل من الساعة الثامنة صباح اليوم حتى الثالثة عصراً أكثر من مليون طلب للتسجيل، منها قرابة 547 ألف طلب تسجيل مكتمل، واستخدم 79% من المتقدمين هواتفهم الذكية للتسجيل في البرنامج.

وبين أنه استقبل مركز الاتصال التابع للبرنامج من الساعة الثامنة صباح اليوم حتى الثالثة عصراً نحو 43 ألف اتصال، وبلغ معدل الاستجابة للرد على الاتصال الواحد أقل من 30 ثانية، مؤكدا أن البوابة الإلكترونية للبرنامج WWW.CA.GOV.SA هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مشيراً إلى أنه لا توجد أفضلية أو أسبقية بالتسجيل في برنامج حساب المواطن، كما أن تسجيل المواطنين في البرنامج متاح في أي وقت على مدار اليوم.

وأبان المهندس العصيمي أنه لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها، وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات، مشيرا إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في “تويتر” citizenaccount@.

يذكر أن حساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.