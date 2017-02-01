تنظيم دورة أساسيات لغة الإشارة الثانية بجامعة الملك سعود

صراحة – محمد المحسن : ضمن رؤية المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بأن تكون الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، أقام برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعة الدورة التدريبية الثانية بعنوان أساسيات لغة الإشارة لمنسوبي المدينة الطبية بالجامعة في الفترة من 26 – 28 / 4 / 1438هـ الموافق 24 – 26 / 1 / 2017م بمقر المبنى الإداري التابع للمدينة الطبية.

وقد أشرف على الدورة الأستاذة/ هنادي بنت عبدالله العسيري مدير مكتب تحسين تجربة المريض بالمدينة الطبية بالجامعة. وقد قام بالتدريب الأستاذ/ حبيب بن إبراهيم الحبيب المشرف الإداري على برنامج التعليم العالي للطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعة، والأستاذ/ منصور بن محمد القحطاني نائب المشرف الإداري في البرنامج.

وقد تم التحق في الدورة (30) متدرباً ومتدربة من أكثر الوحدات و الأقسام مواجهة للجمهور وهي علاقات المرضى، والخدمة الاجتماعية، ومستشفى الأسنان، ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، وقسم الأشعة، والأمن والسلامة.

تناول المدربون في الدورة إلى التعريف الصم والصمم، ولغة الإشارة، وثقافة مجتمع الأشخاص الصم، بالإضافة إلى التدريب العملي للغة الإشارة. وتعتبر هذه الدورة من الدورات التخصصية والتي تركز على المصطلحات الطبية، بالإضافة مصطلحات من الحياة اليومية.

وقد شرف البرنامج بزيارة تفقدية سعادة الدكتور/ عبدالرحمن المعمر المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود ألقى فيها كلمة حث فيها جميع المتدربين والمتدربات على الاستفادة القصوى من الدورة لخدمة الأشخاص الصم وضعاف السمع، وكان برفقة سعادته، سعادة الأستاذ/ مطلق الرشيد المدير التنفيذي لمستشفى الملك خالد الجامعي.

وفي نهاية الدورة تم تكريم المتدربين والمتدربات بتسليمهم شهادات نهاية الدورة