نادي الفروسية بالرياض يقيم بعد غد حفل سباقه الـ 50 على كأس وزارة الثقافة والإعلام

صراحة – خالد الحسين : يقيم نادي الفروسية بالرياض حفل سباقه الـ 50 في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمدينة الرياض بعد غد على كأس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وكأس هيئة الاذاعة والتلفزيون ، وكأس وزارة الثقافة والإعلام .

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، الأول منها على جائزة عبدالله بن عثمان الهزاني – رحمه الله – ومسافته 1600 متر، والثاني على جائزة عبدالله بن عسكر – رحمه الله – ومسافته 2000 متر ، والثالث على جائزة عبدالله بن علي بن خنيزان – رحمه الله – ومسافته 1800 متر ، والشوط الرابع على جائزة عبدالله بن محمد الجطيلي – رحمه الله – ومسافته 1600 متر ، والخامس على كأس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومسافته 1400 متر .

وأضاف المزروع أن الشوط السادس سيكون على جائزة عبدالله بن مرعيد السبيعي – رحمه الله – ومسافته 1600 متر ، والسابع على كأس هيئة الإذاعة والتلفزيون ومسافته 1600 متر ، والثامن على كأس وزارة الثقافة والإعلام ومسافته 1600 متر ، والتاسع على جائزة عبيد أخو شعوا الدوسري – رحمه الله – ومسافته 2400 متر ، والعاشر على جائزة عبيد بن صالح بن مشخص (عويبيل) – رحمه الله – ومسافته 1800 متر .