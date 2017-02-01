الإيطالي فابيو لوبيز يوقع رسميا لقيادة أولمبي الاهلي

صراحة – نواف العايد : أبرمت إدارة النادي الأهلي عقدا تدريبيا مع الإيطالي نابيو لوبيز لمدة موسم ونصف يتولى بموجبه الأخير مهام الإشراف فنيآ على الفريق الأولمبي لكرة القدم في بطولة كأس دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة (الممتازة)، وذلك بحضور الأستاذ محمد الحارثي المشرف العام على قطاع الناشئين والشباب والأولمبي.

وسيتولى المدرب فابيولوبيزمهامه رسميأ بعد لقاء الغد الذي يجمع الأهلي بضيفه الجيل في الجولة الثالثة عشر. وكان المدرب فابيو لوييزقد اجتمع مع اللاعبين قبيل بدء تدريبات اليوم وتحدث معهم على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب تظافركافة الجهود، إلى جانب شرح فلسفته التدريبية التي سينتهجها طوال الأيام المقبلة.