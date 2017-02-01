توقيف تونسي في المانيا يشتبه بضلوعه في الاعتداء على متحف باردو في تونس

صراحة – فيصل القحطاني : اعلنت النيابة الالمانية انه تم توقيف تونسي الاربعاء يشتبه في انه اراد تحضير اعتداء في المانيا وكان ملاحقا في بلاده للاشتباه بدوره في الهجمات على متحف باردو عام 2015 ومدينة بن قردان في تونس في 2016.

وقالت نيابة هيسن في بيان ان المشتبه به كان ملاحقا في تونس في اطار “تحقيق حول مشاركته في التخطيط وتنفيذ الاعتداء على متحف باردو في 18 اذار/مارس 2015 والهجوم على مدينة بن قردان التونسية الحدودية (مع ليبيا) في مطلع آذار/مارس 2016” متهمة هذا الشخص الذي لم تكشف هويته والبالغ من العمر 36 عاما بانه يعمل لحساب تنظيم الدولة الاسلامية.

وكانت الشرطة الالمانية نفذت فجر الأربعاء خمسين عملية دهم استهدفت أوساطا جهادية في منطقة هيسن (غرب).

وأوضحت نيابة فرانكفورت في بيان أن الشرطة داهمت 54 موقعا من شقق وقاعات ومساجد في عدد من المدن القريبة من فرانكفورت واوقفت التونسي بشبهة أنه يقود خلية محلية لتنظيم الدولة الاسلامية.

وتمت تعبئة أكثر من ألف شرطي لتنفيذ عمليات الدهم الليلية، على ما أوضح وزير الداخلية في ولاية هيسن بيتر بويت، مشيدا بتفكيك خلية كانت تشكل “خطرا داهما”.

من جهة اخرى اوقف ثلاثة اشخاص عمرهم 21 و31 و45 عاما مساء الثلاثاء في برلين للاشتباه بانهم “كانوا يخططون للالتحاق بمناطق حرب” في اشارة على الارجح الى سوريا والعراق، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية.

وأكدت شرطة برلين ان الموقوفين الثلاثة كانوا يذهبون الى مسجد سلفي كان يزوره بانتظام التونسي انيس العامري منفذ الاعتداء الذي أوقع 12 قتيلا صدما بشاحنة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 في سوق لعيد الميلاد ببرلين.