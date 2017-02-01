الفتح يتجاوز الرائد بثلاثية في دوري جميل

صراحة _ نايف الزهراني :

حقق فريق الفتح فوزاً كبيراً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على نظيره الرائد في إطار الجولة رقم 17 من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يسجل الفتح ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق: توفيق بوحميد “ق 54” وحمدان الحمدان “ق 75” وحمد الجهيم “ق 86” وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح صالح الشهري في تسجيل هدف فريق الرائد الوحيد.

وارتفع رصيد الفتح إلى 14 نقطة ليصعد للمركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز السابع.