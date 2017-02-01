التعاون يكسب الشباب بهدفين

صراحة _ نايف الزهراني :
أقيمت اليوم مباراة جمعت بين التعاون والشباب ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري جميل للمحترفين وانتهت بفوز التعاون بهدفين مقابل لاشيء
وجاء الترتيب على النحو التالي:
سجل هدفي التعاون : محمد الصيعري (27′) , موسى الشمري (78′)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 40 نقطة )
2 – الأهلي ( 37 نقطة )
3 – الاتحاد ( 35 نقطة )
4 – النصر ( 32 نقطة )
5 – الشباب ( 25 نقطة )
6 – الاتفاق ( 21 نقطة )
7 – التعاون ( 21 نقطة )
8 – الرائد ( 19 نقطة )
9 – القادسية ( 16 نقطة )
10 – الباطن ( 16 نقطة )
11 – الفتح ( 14 نقطة )
12 – الفيصلي ( 14 نقطة )
13 – الخليج ( 13 نقطة )
14 – الوحدة ( 13 نقطة )