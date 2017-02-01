مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان يحصل على الإعتماد كمركز تدريبي



صراحة – نواف العايد : إعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برنامج شهادة الإختصاص السعودية في الطب النفسي لمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان لمدة أربع سنوات إعتباراً من أول أكتوبر من السنة 2017 م, حيث إجتاز قسم الطب النفسي في المستشفى معايير التقييم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وسيوفر البرنامج الفرصة لأبناء منطقة جازان الراغبين في التخصص في مجال الطب النفسي الحصول على ذلك دون الحاجة للسفر إلى مناطق أخرى ، كما أن وجود البرنامج سيساهم في تطوير وتجويد مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى بما يوفره من زيادة في الكادر الصحي المتخصص ووجود عملية تعليمية وتدريبية منتظمة وبشكل مستمر.