ملك البحرين يشكر خادم الحرمين الشريفين على دعوته للمشاركة في مهرجان الجنادرية

صراحة – واس :أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن شكره العميق وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولحكومته وللشعب السعودي الشقيق على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة.

جاء ذلك في برقية بعثها جلالته، لخادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته الرياض اليوم عقب حضوره فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، فيما يلي نصها: –

خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لنا ونحن نغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتنا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، أن نعرب عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لكم حفظكم الله ولحكومتكم والشعب السعودي الشقيق على ما قوبلنا به والوفد المرافق من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة عكست عمق ومتانة العلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.

كما ويسعدنا أن نعبر عن مشاعر السعادة لمشاركتنا في هذا المهرجان الثقافي والتراثي الذي تحرص المملكة العربية السعودية على إقامته سنوياً تعبيراً عن الإنجاز الحضاري والإنساني الذي لعبه أبناء المملكة العربية السعودية في تقدم الحضارة العربية والإسلامية.

وإننا إذ نتمنى للمملكة العربية السعودية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار والرخاء واستمرار نعمة الأمن والأمان ، لندعو الله مخلصين أن يحفظكم ويديم عليكم نعمة الصحة والسعادة ، ويوفقنا للعمل جميعاً من أجل خير ورفاه شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين