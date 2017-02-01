جامعة الطائف تنهى إعداد مشروع إنشاء مركز الطفولة النموذجي بمقر الطالبات في الحوية

صراحة – نواف العايد : أنهت الإدارة العامة للمشاريع والصيانة بجامعة الطائف إعداد مشروع إنشاء مركز الطفولة النموذجي بمقر الطالبات في الحوية كأحد مخرجات مبادرة ” جامعة الطائف التي نريد ” في ضوء اهتمام إدارة الجامعة بتوفير بيئة خدماتية تلبي احتياجات منسوبيها وطلابها .

وأوضح المشرف العام على إدارة المشاريع والصيانة ومبادرة ” جامعة الطائف التي نريد ” الدكتور عادل عبد الله قبوري , أن هذا المشروع جرى تصميمه وفقاً لأفضل المعايير الدولية من حيث ‏الإنشاء والتجهيز وبطاقة استيعابية تزيد عن 400 طفل ويشتمل على جميع المرافق والتجهيزات لتشغيله ‏بشكل نموذجي حيث يتضمن مكاتب إدارية وفصول دراسية وصاله داخلية للأنشطة وأخرى خارجية وصالة طعام ومسرح وعيادة طبية وغرف استراحة للأطفال بالإضافة إلى المساحات الخضراء حيث بلغت المساحة الإجمالية لكامل المشروع ٦٦٢١م٢ ‏وسيتم إنشاؤه ضمن الحرم الجامعي بمقر الطالبات في الحوية.