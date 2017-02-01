رئاسة شئون الحرمين تدشن جناحها بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة

صراحة – الرياض : نيابة عن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس افتتح نائب رئيس هيئة المستشارين المستشار الإداري فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الوابل جناح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) الواحد والثلاثون بحضور سعادة الأستاذ عبد الواحد بن على الحطاب مدير العلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة , وسعادة الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري مدير العلاقات العامة وعدد من المسؤولين .

وبعد الانتهاء من مراسم الافتتاح تجول فضيلته ومرافقوه في أرجاء الجناح واطلعوا على ما يشتمل عليه من معروضات بقسم المهام والاختصاصات والرؤية المستقبلية , وقسم تطور عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي , وقسم مكتبات الحرمين الشريفين , وقسم الانشطة التوجيهية والارشادية والتعليمية بالحرمين الشريفين , وقسم تقنية المعلومات وقسم خدمات النظافة والفرش ومقرأة الحرمين الشريفين وعربات المسجد الحرام وقسم المشروعات المستقبلية , وغيرها من الاقسام وأطلع على قسم الأنشطة وبعض المقتنيات .

الجدير ذكره أن الرئاسة تشارك في هذا المهرجان لعامها الرابع من خلال جناح رسمي يعرّف بالرئاسة ومهامها واختصاصاتها ورؤيتها المستقبلية ويبين الجناح التطور العمراني والخدمي الذي شهده الحرمان الشريفان خلال العهد السعودي الزاهر , ويعرض في الجناح مجسمات للحرمين الشريفين تبين التوسعات التاريخية التي مرت على المسجد الحرام والمسجد النبوي , ويعرض الجناح كذلك كسوة الكعبة المشرفة والتطور الذي شهدته كسوة الكعبة في العهد السعودي المبارك , وأيضاً الخدمات التوجيهية والإرشادية والتعليمية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين ومراحل تطور فرش الحرمين الشريفين بالسجاد الفاخر وتطور خدمات سقيا زمزم وغيرها من الخدمات وكذلك عرض مرئي لبعض الأنشطة والخدمات التي تقدمها الرئاسة وتوزيع بعض الكتيبات والمطويات وتلاوات ودروس من الحرمين الشريفين كما يتم تقديم ماء زمزم المبارك كهدايا تذكاريه للزوار.