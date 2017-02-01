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1 فبراير, 2017   1587

أمريكا تحذر إيران بشأن اختبارها صاروخا باليستيا

مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للأمن القومي يتحدث في واشنطن يوم 10 يناير كانون الثاني 2017. تصوير: يوري جريباس - رويترز.

صراحة – وكالات : قال مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي إن الولايات المتحدة حذرت إيران رسميا يوم الأربعاء بشأن نشاطها المزعزع للاستقرار” بعدما أجرت اختبارا على صاروخ باليستي في مطلع الأسبوع.

وأضاف فلين في إفادة صحفية بالبيت الأبيض دون أن يوضح ماذا يقصد تحديدا “نحذر إيران بشكل رسمي اعتبارا من اليوم.”

وقال فلين إن إطلاق الصاروخ الباليستي يوم الأحد جاء تحديا لقرار مجلس الأمن الذي يطالب إيران بعدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.

 

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