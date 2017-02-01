أمانة الحدود الشمالية تصدر أول رخصة بناء إلكترونية عبر بوابة ” بلدي”

صراحة – واس : أصدرت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة تقنية المعلومات والرخص اليوم أول رخصة بناء إلكترونية بالمنطقة عن طريق نظام بوابة ” بلدي ” تم تسليمها للمستفيد , بحضور مساعد أمين المنطقة المهندس خميس دلاش الحازمي .

وأوضح مدير إدارة الرخص المهندس المهندس باسل هادي المفلح أن بوابة ” بلدي ” تهدف إلى تسهيل إجراءات تقديم المواطنين إلكترونياً من خلال إتاحة الفرصة لهم بإستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الامانة.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخراً, النسخة الأولية للبوابة الوطنية (بلدي) على الانترنت في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي لدعم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين , كما تم تطوير بوابة “بلدي” بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي .