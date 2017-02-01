توقعات بفوز فيون على لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية

صراحة – وكالات : توقع استطلاع للرأي نشر يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون سيفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة في فرنسا في جولة إعادة ضد مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية التي تمثل أقصى اليمين.

وأشار استطلاع أجراه معهد إيفوب فيدوسيال لحساب مجلة باري ماتش إلى أن المرشح المحافظ -الذي يتعرض لانتقادات حاليا بسبب مزاعم بأن زوجته استفادت من وظيفة وهمية كمساعدة برلمانية له- من المتوقع أن يحصل على 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة للوبان في جولة الإعادة التي ستجرى في السابع من مايو أيار.

لكن الاستطلاع أظهر أن لوبان من المتوقع أن تأتي في المرتبة الأولى في الجولة الأولى من الانتخابات والتي ستجرى في الثالث والعشرين من أبريل نيسان بحصولها على 24 بالمئة يليها فيون بواقع 21 بالمئة ثم المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون بنسبة 20 بالمئة.

وأجري الاستطلاع بين 1400 ناخب في الفترة من 29 يناير كانون الثاني إلى أول فبراير شباط وتضمن افتراضا بأن فرانسوا بايرو المنتمي لتيار الوسط سيكون مرشحا. ولم يعلن بايرو حتى الآن ما إذا كان سيخوض الانتخابات.