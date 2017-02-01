أمر ملكي بتعيين الأستاذ حمد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية

صراحة – واس : بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 97
التاريخ : 4 / 5 ِ/ 1438 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 96 ) بتاريخ 4 / 5 / 1438 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبناءّ على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / حمد بن خلف الراشد الخلف وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة .
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود