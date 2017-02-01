نشوب حريق في منزل بحي العوالي نتيجة انفجار غاز بداخل غرفة حارس

صراحة – مكة : صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الثامنة وسبع وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الأربعاء, تلقت غرفة العمليات بلاغاً مفاده وقوع حادث حريق في منزل بحي العوالي خلف مصلى العيد عبارة عن حدوث انفجار لسحابة غاز بداخل غرفة حارس تقع في فناء فيلا مكونة من دورين .

وبين أنه نجم عن الحادث إصابة حارس المبنى من إحدى الجنسيات الأسيوية بحروق جرى نقله للمستشفى وحالته مستقرة كما نجم عن الحادث تضرر إحدى السيارات المتوقفة جوار الغرفة نتيجة تضرر جدران الغرف بموقع الحادث , مضيفا أن فريق التحقيق بالإدارة باشر أعماله للتعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.