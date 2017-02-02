النفط يغلق مرتفعا دولارا للبرميل

صراحة – وكالات : ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام أواخر معاملات يوم الأربعاء لتقفز أكثر من دولار للبرميل بعد أن انخفضت لفترة وجيزة بفعل تقرير للحكومة الأمريكية أوائل يوم الأربعاء‭ ‬.

وأسواق النفط محاصرة داخل نطاق ضيق منذ فترة مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان خفض إنتاج أوبك قد يتفوق على نمو المعروض الأمريكي.

وفقدت عقود النفط مكاسبها على الفور بعد أن أظهرت بيانات المعروض الأمريكي الأسبوعية زيادة فاقت التوقعات لكن الأسعار انتعشت بعد ذلك.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 1.22 دولار للبرميل عند 56.80 دولار. وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.07 دولار للبرميل عند 53.88 دولار.

وقال بيل باروش كبير محللي السوق في آيتريدر.كوم “قد يتوقف الخام الأمريكي لالتقاط الأنفاس بين 51 و55 دولارا لبعض الوقت إلى أن تتوافر أدلة إضافية على تخفيضات إنتاج أوبك أو أدلة إضافية على تسارع الإنتاج بالولايات المتحدة أو استقراره.”