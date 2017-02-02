إيطاليا تنشىء “صندوقا لإفريقيا” لمنع الهجرة غير الشرعية

صراحة – الرياض : أعلنت روما، الأربعاء 1 فبراير/شباط، إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو سيخصص لمساعدة دول إفريقية عدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين منها إلى إيطاليا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في مؤتمر صحفي إن الصندوق من شأنه “مواجهة تهريب البشر والهجرة غير المتحكم فيها”، مضيفا أن “الهدف الإستراتيجي هو تأمين الحدود الخارجية والتعاون مع الدول في الجانب الآخر من البحر المتوسط لمنع الهجرة من هناك”.

وأوضح ألفانو أن الصندوق سيتعاون، بصورة خاصة، مع ليبيا وتونس والنيجر، ويخطط لتوسيع التعاون مع دول إفريقية أخرى مستقبلا، على أن يشمل نيجيريا والسنغال وأثيوبيا.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن مهمة تلك الدول تكمن في تهيئة الظروف الاقتصادية الاجتماعية “لكي لا يكون الهروب منها خيارا مغريا للإنسان”.

وتابع “سنعطي مالا لهذه البلدان، ولكن عليها في المقابل استخدام هذا المال للحد من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بلادنا”.

وقد وصل أكثر من 180 ألف مهاجر ألى السواحل الإيطالية في العام 2016. وكررت روما بداية 2017 أنها ستكثف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وأولئك الذين لا يحق لهم طلب اللجوء.