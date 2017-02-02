جماعة أمريكية تنضم لدعوى قضائية ضد قرار حظر السفر

صراحة – وكالات : قالت جماعة أمريكية لمكافحة الفقر يوم أمس إنها ستنضم إلى دعوى قضائية في ولاية ماساتشوستس للطعن على حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب حيث تسبب القانون في منع شركاء في الخارج من لقاء مسؤولين في واشنطن.

وانضمت أوكسفام أمريكا ومقرها بوسطن إلى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ماساتشوستس والمدعية العامة للولاية مورا هيلي في تحدي الأمر الذي يوقف دخول اللاجئين لمدة 120 يوما ويمنع مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

ويواجه ترامب طعونا قضائية مقدمة من أربع ولايات هي ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا وواشنطن. وتقول هذه الدعاوى القضائية إن الأمر التنفيذي يستهدف دولا ذات أغلبية مسلمة وينتهك الضمانات التي يكفلها الدستور للحرية الدينية. ويقول البيت الأبيض إن الأمر ضروري للأمن القومي.

وتقدم أوكسفام مساعدات إنسانية إلى أسر في خمس من الدول التي شملها حظر السفر وهي سوريا والعراق والصومال واليمن والسودان.

واضطرت أوكسفام لإلغاء اجتماع كان من المقرر عقده خلال التسعين يوما المقبلة لأنه سيتعذر حضور مدير إقليمي لها إلى واشنطن لتقديم إفادة إلى مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة.

ورفضت متحدثة باسم أوكسفام تحديد الدولة التي ينتمي إليها المدير مبررة ذلك باعتبارات أمنية.

وكانت الجماعة تخطط أيضا لاستقدام ممثلين عن سوريا لاجتماعات في مارس آذار لكن الأمر التنفيذي سيحول دون ذلك أيضا.