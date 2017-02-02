دورات تدريبية للتحول الرقمي بأمانة المنطقة الشرقية

صراحة-الدمام:نفذت إدارة تقنية المعلومات بأمانة المنطقة الشرقية سلسلة من الدورات التدريبية المكثفة الخاصة بالتحول الرقمي بشكل عملي من خلال استخدام تقنية المعلومات، بهدف توحيد الإجراءات والأتمتة والاستغناء عن العمل الورقي، وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين بمختلف الجهات التابعة للأمانة.

وبلغ عدد المستفيدين 38 متدربا في تقنيات المعلومات الحديثة، خلال الدورات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمستمرة في مختلف الإدارات والبلديات المرتبطة بالأمانة، حيث تستهدف إدارة تقنية المعلومات 150 متدرباً.

وبين مدير عام إدارة تقنية المعلومات المهندس حمدان العرادي، أن الأمانة أطلقت مؤخرا، حزمة من الخدمات ضمن المنظومة الإلكترونية التي ستسهم في تحسين الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة وتقليل التكلفة ورفع كفاءة مختلف الخدمات وتفعيل قاعدة البيانات الموحدة.

يشار إلى أن الأمانة قامت مؤخراً بالارتباط الإلكتروني مع مجموعة من الوزارات والجهات، بهدف تكامل الأعمال والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات.