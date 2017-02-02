كأس فيصل: سبع مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثالثة عشر تقام اليوم سبع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – أحد
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – الوحدة
الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – الهلال
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
الفيصلي – الخليج
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
التعاون – هجر
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الجيل
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – الفتح
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً