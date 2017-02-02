كأس فيصل: سبع مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثالثة عشر تقام اليوم سبع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – أحد

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – الوحدة

الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – الهلال

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

الفيصلي – الخليج

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

التعاون – هجر

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الجيل

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً

بطاقة المباراة

الاتحاد – الفتح

الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً