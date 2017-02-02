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2 فبراير, 2017   2461

كأس فيصل: سبع مباريات ضمن الجولة الثالثة عشر

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صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الثالثة عشر تقام اليوم سبع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
القادسية – أحد
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة
النصر – الوحدة
الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
الشباب – الهلال
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة
الفيصلي – الخليج
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة
التعاون – هجر
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة
الأهلي – الجيل
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً

بطاقة المباراة
الاتحاد – الفتح
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً

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