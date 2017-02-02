دوري جميل: الباطن والهلال أمام الاتفاق والقادسية

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الباطن – الاتفاق

الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

حكم الساحة: تركي الخضير

المساعد الأول: خلف المهنا

المساعد الثاني: عبدالرحيم الشمري

الحكم الرابع: مشاري المشاري

بطاقة المباراة

الهلال – القادسية

الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )

اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م

الوقت: 8,20 مساءً

حكم الساحة: استفان كوفاكس ( روماني )

المساعد الأول: فاسيلي مارينسكو ( روماني )

المساعد الثاني: الكساندرو سيري ( روماني )

الحكم الرابع: خالد صلوي