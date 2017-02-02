دوري جميل: الباطن والهلال أمام الاتفاق والقادسية

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الباطن – الاتفاق
الملعب: ملعب نادي الباطن ( حفر الباطن )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
حكم الساحة: تركي الخضير
المساعد الأول: خلف المهنا
المساعد الثاني: عبدالرحيم الشمري
الحكم الرابع: مشاري المشاري
بطاقة المباراة
الهلال – القادسية
الملعب: استاد الأمير فيصل بن فهد ( الرياض )
اليوم: الخميس 02 فبراير 2017 م
الوقت: 8,20 مساءً
حكم الساحة: استفان كوفاكس ( روماني )
المساعد الأول: فاسيلي مارينسكو ( روماني )
المساعد الثاني: الكساندرو سيري ( روماني )
الحكم الرابع: خالد صلوي