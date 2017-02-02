أمير جازان : الجنادرية تظاهرة وطنية تجمع التراث والثقافة

صراحة-الرياض:وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، بالتظاهرة الوطنية والثقافية العالمية وهو نقطة التقاء تجمع الحضارات والتقاليد التي تتميز بها المناطق والمحافظات والهجر بالمملكة كافة، مبرزاً أهمية المهرجان الذي يستضيف دول الخليج ودول صديقة مشاركة سنوياً, تبرز الجوانب الثقافية والحضارية التي تعيشها، وتحل جمهورية مصر هذا العام كضيف شرف بما تحمله من ثقافة وإرث تاريخي وحضاري عريق.

وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً وفريداً لهذه الفعاليات سنوياً في الجنادرية, التي تعد حاضنة للتراث والثقافة بكل تفاصيلها ومراحلها.

وأضاف أن مناطق المملكة تزخر بإرث حضاري وثقافي وتراثي متنوع وممتد منذ العصور الماضية الضاربة في عمق التاريخ, التي تكتنزها الجزيرة العربية ممثلة في مختلف الحضارات السابقة الممتدة إلى العصور الحديثة, التي توجها وحفظها مهرجان الجنادرية الوطني في سجل حافل للأجيال القادمة وبتنظيم من وزارة الحرس الوطني.

وبين سمو أمير منطقة جازان, أن منطقة جازان تشارك بقرية خاصة متكاملة ومجهزة بأحدث التصاميم والأجنحة والأقسام والجهات الحكومية المتعددة, تضم في جنباتها جميع أطياف المحافظات والمدن والبيئات المختلفة, منها الساحلية والجبلية التي تبهر الزوار بكنوزها الثقافية والتراثية والشعبية وتشكل المسار التاريخي والجغرافي لمنطقة جازان وحكاية الإنسان منذ القدم ، مؤكداً الحرص على تطوير مشاركة منطقة جازان وتحديثها سنويا بكل مميز وجذاب لزيارة القرية.

وكان سمو أمير منطقة جازان قد زار مقر قرية جازان التراثية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافية في الجنادرية مساء أمس، متابعًا لأبرز البرامج والفعاليات التي تأهبت المنطقة لتقديمها لزوار المهرجان في دورته الحالية .