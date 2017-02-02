التدريب التقني : أكثر من 80 ألف متقدم على الكليات والمعاهد التقنية

صراحة-الرياض:أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المتقدمين على برامج الدبلوم والبكالوريوس في الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية للفصل الثاني من العام التدريبي الحالي تجاوز 80 ألف متقدم

ومتقدم وذلك عبر البوابة الالكترونية الموحدة للقبول والتسجيل .

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن المؤسسة تهدف من برامجها التدريبية تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات الفنية الوسطى التي تسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني، مع ربط إعداد وتصميم البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل.

وأضاف نائب المحافظ أن المؤسسة أنهت استعداداتها منذ وقت مبكر لاستقبال المتدربين يوم الأحد القادم في مختلف الوحدات التدريبية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، من خلال تشكيل عدة لجان لمتابعة كافة الأعمال المرتبطة بالعملية التدريبية والاستعدادات والتجهيزات اللوجستية بالميدان ,وإنهاء الجداول التدريبية .

يذكر أن المؤسسة عملت على زيادة الطاقة الاستيعابية بوحداتها التدريبية بتشغيل 45 فرعاً جديداً للكليات التقنية هذا العام لاستيعاب المزيد من الراغبين في برامج التدريب التقني ,في حين تقدم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقني والمهنية من خلال 37 كلية تقنية للبنين

و19 كلية تقنية للبنات إضافة إلى 16 كلية عالمية للبنين و17 كلية عالمية للبنات و 66 معهد ثانوي صناعي و 24 معهد يتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال,وكذلك 34 معهد تدريبي داخل السجون في كافة مناطق المملكة