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2 فبراير, 2017   2070

“الغذاء والدواء” تغلق مستودعاً مخالفاً لتخزين المصادر المشعة الطبية في الرياض

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صراحة-الرياض:أغلقت اللجنة الدائمة للأجهزة والمواد المشعة الطبية (المشكّلة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية)، مستودعاً تابعاً لمنشأة أجهزة ومنتجات طبية في الرياض، بسبب مخالفته الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بنقل وتخزين المصادر المشعة الطبية.

وأوضحت “الهيئة”، أن اللجنة ضبطت مصدراً مشعاً طبياً تم نقله وتخزينه قبل الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وبما يخالف اشتراطات ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنقل وتخزين المصادر المشعة الطبية، التي تحظر نهائياً تخزين المصادر المشعة الطبية من الجهات الناقلة والموردة وتقصر ذلك على الجهة المستفيدة فقط، مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت الإجراءات النظامية وأغلقت المستودع.

 

 

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