جمرك البطحاء يُحبط محاولة تهريب أكثر من أربعة آلاف زجاجة خمر

صراحة-الرياض:تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية من الخمور بلغت (4.344) أربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعون زجاجة، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك.

وحول تفصيل ذلك قال عبدالرحمن المحنّا مدير عام جمرك البطحاء: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن كراتين من “البرتقال” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة للجمرك، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة بطريقة فنيّة في مقدمة الشاحنة وذلك في مخبأ تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، وأضاف المحنّا أنه جرى بعد إحباط المحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.