الخطوط السعودية للتموين تحقق المستوى البلاتيني في توطين الوظائف بالمملكة

صراحة – محمد المحسن : حققت شركة الخطوط السعودية للتموين إنجازاً جديداً في مجال توطين الوظائف وذلك بوصولها إلى المستوى البلاتيني كأعلى مستوى لتوطين الوظائف بالمملكة وِفق تقييم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يرصد أداء المؤسسات والشركات في هذا المجال ، ويبلغ عدد الموظفين السعوديين في الشركة (1,323) موظفاً .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للتموين وجدي محمد الغبّان أن هذا الإنجاز تحقق ولله الحمد كنتاجٍ طبيعي ومباشر لما تُطبقه الشركة من استراتيجيةٍ متكاملة في مجال توطين الوظائف التي تتضمن العديد من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف التي يتم من خلالها استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الطموحة والراغبة في ارتقاء سلم النجاح في مجالات الانتاج الغذائي والخدمات التي ترتبط بشكلٍ وثيق مع صناعة السياحة والفندقة والخدمات و كلها مجالات واعدة تتضمن آفاقاً غير محدودة من التقدم والنجاح لكوادرنا الوطنية .

وأكد الغبّان على مواصلة الجهود لتحقيق معدلاتٍ أكبر في مجال توطين الوظائف بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تدريب الشباب السعودي في مجالات فنون الطهي والمطبخ البارد وإعداد الوجبات بمهنيةٍ عالية وتنوع يُرضي جميع الأذواق معبراً وبشكلٍ خاص عن اعتزازه بوجود (40) موظفاً سعودياً من ذوي الإعاقة الذين يشاركون وبجدارة في منظومة الإنتاج الغذائي بالشركة .