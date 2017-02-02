دوري الاولى: فوز الشعلة على وج

صراحة – خالد الحسين : أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
الشعلة – وج ( 4 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – أحد ( 33 نقطة )
2 – الشعلة ( 31 نقطة )
3 – النهضة ( 30 نقطة )
4 – الفيحاء ( 30 نقطة )
5 – العروبة ( 28 نقطة )
6 – هجر ( 27 نقطة )
7 – نجران ( 26 نقطة )
8 – ضمك ( 25 نقطة )
9 – الحزم ( 23 نقطة )
10 – وج ( 23 نقطة )
11 – الجيل ( 21 نقطة )
12 – العدالة ( 21 نقطة )
13 – القيصومة ( 21 نقطة )
14 – النجوم ( 19 نقطة )
15 – الوطني ( 18 نقطة )
16 – الطائي ( 14 نقطة )