تعليم صبيا يدشن جهاز قياس رضا المستفيدين

صراحة – نواف العايد : دشن مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس اليوم ، جهاز قياس رضا المستفيدين الذي يهتم بمدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم بطريقة إلكترونية وسريعة لمعالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح الدكتور الأحوس أن البرنامج عبارة عن جهاز آلي خاص مرتبط اتوماتيكياً بالإدارة المعنية ، تم وضعه في صالة الاستقبال الرئيسة بالإدارة ، حيث يمكن المراجعين والمستفيدين من تقييم الخدمة المقدمة لهم ، مشدداً على أن إدارة تعليم صبيا تسعى إلى تحقيق أعلى قياس لرضا المستفيدين بهدف التطوير والتحسين.