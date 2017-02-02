البنك الإسلامي للتنمية يوقع إتفاقية تمويل مشروع توليد الطاقة الشمسية في مالي بـ 15 مليون دولار

صراحة – فيصل القحطاني : وقع البنك الإسلامي للتنمية اليوم إتفاقية تمويل مع حكومة مالي بمبلغ إجمالي 15 مليون دولار أمريكي للمساهمة في مشروع إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 4.2 ميغاواط في المناطق الريفية ، يستفيد منها أكثر من 35 ألف نسمة من سكان المناطق الأقل نمواً في البلاد.

ووقع الإتفاقية معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار ، مع سفير جمهورية مالي المعتمد لدى المملكة زيني مولاي ، بمقر البنك الإسلامي بجدة ، تنص الاتفاقية بتقديم قرضين ، منها أربعة ملايين دولار من البنك، ومبلغ 11 مليون دولار من صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، تصل نسبة مساهمة البنك والصندوق في المشروع إلى 88%، حيث تبلغ التكلفة الكلية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي.

وأوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي أن البنك يسعى من خلال مساهمته في هذا المشروع إلى توفير الطاقة الكهربائية لسكان المناطق الريفية الأقل نموا في مالي بطريقة حديثة وغير مكلفة، مؤكداً التزام البنك بدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي، وخاصة المشاريع التي تؤدي لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وصولا لتعزيز الازدهار والاستقرار في مالي .

من جانبه أكد السفير زيني عن رغبة بلاده في تعزيز تعاونها المثمر مع مجموعة البنك في كافة مجالات التنمية ، معربا عن شكر وتقدير حكومة بلاده لمساهمات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم قطاعات التنمية في مالي.

يذكر أن إجمالي التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح جمهورية مالي ، بلغت نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، شملت المساهمة في تمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية، إلى جانب تمويل عمليات تجارة خارجية، في إطار جهود مجموعة البنك الرامية لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.