الحكومة البريطانية تنشُر استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي

صراحة – محمد المحسن : نشرت الحكومة البريطانية اليوم استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاصة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والتعهد بالخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بالاتحاد .

وأعلنت الحكومة أن الكتاب الابيض (الاستراتيجية) “سيؤكد على رؤية رئيسة الوزراء من أجل مملكة متحدة مستقلة ذات نفوذ عالمى حقًا وعلى علاقة مستقبلية طموحة مع الاتحاد الأوروبي” .

ويأتي الإعلان بعد يوم واحد من دعم البرلمان لخطة ماي للبدء قبل نهاية مارس في المفاوضات الرسمية للانسحاب من الاتحاد .

وتلزم الاستراتيجية بريطانيا بالخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بالاتحاد الأوروبي و”ضبط قوانينا” والسيطرة على الهجرة .

وتتضمن الاستراتيجية 12 مبدأ، كانت ماي حددتها في خطاب مهم الشهر الماضي، سترشد الحكومة في “تنفيذ الإرادة الديمقراطية لشعب المملكة المتحدة” بعد التصويت بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى في يونيو الماضي .

وقال ديفيد ديفيس ، الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن المفاوضات ستركز على إدارة التعاون المستمر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي .