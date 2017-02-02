رصد 19 مخالفة في مرافق الإيواء السياحي بالقصيم

صراحة – فيصل القحطاني : رصد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم أكثر من 19مخالفة خلال حملة رقابية شاملة استهدف فيها أكثر من 80 منشآة إيواء بمدينة بريدة ومحافظات المنطقة، للتأكد من نظاميتها وجاهزيتها للمستفيدين من خدماتها خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم بن علي المشيقح أن الفرع بدأ خطته الرقابية على الأنشطة السياحية والإيوائية بمنطقة القصيم قبل بداية الإجازة المدرسية بحوالي 20 يوما، مشيرا إلى أن الجولات الرقابية ركزت على ضبط المنشآت المخالفة أو التي تعمل دون الحصول على تراخيص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو الجهات الحكومية الأخرى، والتأكد من تقيد المنشآت بالأسعار وتوفر وسائل الأمن والسلامة بالفنادق والوحدات السكنية لاستقبال زوار المنطقة من خلال زيارات مشتركة مع الدفاع المدني بالمنطقة ضمن حملة (( سياحة بلا مخاطر )) التي دشنت مؤخرا .