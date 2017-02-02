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2 فبراير, 2017   2162

أمير منطقة الجوف يوجه بتمديد معرض الزيتون

الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز - أمير الجوف

صراحة – خالد الحسين : وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بتمديد معرض الزيتون لمدة أسبوع , تجاوباً مع طلب المزارعين ، وسيغلق المهرجان أبوابة يوم غدٍ , عدا معرض الزيتون .
وبين رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عجب القحطاني، أن المهرجان سيغلق فعالياته ومعارضه غداً الجمعة عدا معرض الزيتون ، وسيقام الحفل الختامي بعد مغرب الغد بمسرح المهرجان ، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز سمو الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز لزيت الزيتون والزيتون، وسيعلن الفائزين بمسابقة التصوير الضوئي والفن التشكيلي .
وأشار المهندس القحطاني إلى أن سمو أمير منطقة الجوف وجه بتمديد معرض الزيتون استجابة لطلب المزارعين ليتمكنوا من تسويق ماتبقى لديهم من منتجات حيث يستمر لمدة أسبوع من تاريخ الغد.

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