ميركل تعرب عن قلقها بشأن حرية التعبير في تركيا

صراحة – وكالات: اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس انها عبرت للرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن قلقها ازاء حرية التعبير في تركيا وذلك في مؤتمر صحافي مشترك في انقرة.

وقالت ميركل ايضا انه عبرت عن قلقها ازاء وضع حرية الاعلام في تركيا والصعوبات التي يواجهها مراسلو وسائل الاعلام الالمانية في الحصول على بطاقة الصحافة التركية.

واوضحت ميركل ان “فصل السلطات وحرية التعبير يجب ان يكونا مضمونين” في التعديل الدستوري الذي يريده اردوغان ويفترض ان يعرض على استفتاء في نيسان/ابريل.

واعتبرت المستشارة الالمانية ايضا ان الاستفتاء الشعبي في تركيا يجب ان يكون تحت اشراف وفد من منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

من جهته رفض اردوغان الانتقادات التي وجهها معارضون اتراك عبروا عن مخاوفهم من محو الفصل بين السلطات في حال الموافقة على الاصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحياته بشكل كبير.

وقال اردوغان “هذا لا اساس له على الاطلاق (…)، هناك هيئة تشريعية، السلطة التنفيذية موجودة وكذلك القضائية” مضيفا “من غير الوارد انهاء فصل السلطات”.

وتاتي زيارة ميركل الى تركيا، والتي ستلتقي ايضا رئيس الوزراء بن علي يلديريم ومعارضين، فيما تدهورت العلاقات بين انقرة وبرلين الى حد كبير منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو.

وبحث اردوغان وميركل ايضا الاتفاق حول الهجرة الذي ابرم في آذار/مارس الماضي بين تركيا والاتحاد الاوروبي والوضع في سوريا والعراق وكذلك العلاقات التجارية كما اعلن اردوغان.