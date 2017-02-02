فتح باب القبول فى برامج الدراسات العليا بجامعة أم القرى الأحد المقبل

صراحة – نواف العايد : تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة أم القرى يوم الأحد القادم فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا “دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي ” في كليات الشريعة والدراسات الإسلامية والتربية واللغة العربية والدراسات القضائية والأنظمة علاوة على العلوم الاقتصادية والمالية والإسلامية وكذا العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية والحاسب الآلي ونظم المعلومات إلى جانب الهندسة والعمارة الإسلامية وإدارة الأعمال بالإضافة إلى المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلية الجامعية بالقنفذة , ويستمر القبول حتى يوم الخميس 26 / 5 / 1438 ه .

وأفادت العمادة أن باب التقديم على برامج الدبلوم العالي والماجستير متاح لطلاب جامعة أم القرى المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس فقط من خلال التقديم على المحددات الخاصة بذلك في بوابة القبول الموحدة وفي حال تم الترشيح النهائي يجب تزويد عمادة الدراسات العليا بنسخة من وثيقة التخرج وكشف الدرجات في موعد أقصاه الخميس 26 /10 /1438هـ , داعية الراغبين في معرفة كافة التفاصيل مراجعة الأدلة المتاحة على صفحة عمادة الدراسات العليا بالموقع والمتمثلة في دليل برامج الدراسات العليا لمعرفة الشروط والبرامج المتاحة في كل كلية ودليل القبول في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1438 /1439هـ لمعرفة الشروط العامة للقبول وإجراءات التقديم العامة والمستندات المطلوبة أثناء التقديم الإلكتروني بالإضافة إلى دليل التقويم الزمني لإجراءات القبول للعام الدراسي 1438 /1439هـ (القبول العام، معيدي ومحاضري الجامعات السعودية، طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم) وفي حال مواجهة أي إشكال تقني أو استفسار يتم التواصل عن طريق خيار “اتصل بنا” الموجود في بوابة القبول الموحدة .