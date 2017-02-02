الجزائر تحدد موعد انتخاباتها البرلمانية

صراحة – وكالات : قالت رئاسة الجمهورية يوم الخميس إن الجزائر ستجري انتخابات برلمانية في الرابع من مايو أيار ستكون أول انتخابات منذ تعديلات دستورية عززت سلطات الهيئة التشريعية.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -الذي يحكم البلد العضو بمنظمة أوبك منذ أكثر من 15 عاما- وقع مرسوما “لاستدعاء الناخبين للإدلاء بأصواتهم في إطار دستوري يضمن شفافيتها.”

وبمقتضى التعديلات الدستورية التي أُقرت في فبراير شباط من العام الماضي أنشأت الجزائر هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وأعادت العمل بمادة تقصر الولاية الرئاسية على فترتين.