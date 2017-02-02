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2 فبراير, 2017   2461

الجيش الجزائري يقضي على 3 مسلحين

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صراحة – وكالات : أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الخميس 2 فبراير/شباط أن الجيش قتل 3 مسلحين قرب ايليزي جنوب شرق الجزائر، وضبط بحوزتهم كميات من القنب الهندي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نشرته على موقعها الإلكتروني: “تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لإيليزي، يوم الأربعاء، إثر كمين نصبته في منطقة الحمراء، تبعه اشتباك مع 3 إرهابيين من مروجي المخدرات، من القضاء عليهم”.

وأضاف البيان، أن الجيش ضبط “سلاحين آليين من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من المخدرات المعالجة كانت بحوزة المجرمين تقدر بستة قناطير”.

ومنذ بداية السنة، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 7 إرهابيين، وبحسب مجلة الجيش، فإن قوات الأمن قتلت 125 مسلحا وقبضت على 225 آخرين خلال عام 2016.

ورغم تراجع نشاط المجموعات المسلحة في الجزائر، إلا أن عناصر من تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب”، وتنظيمات أخرى صغيرة ما زالت تتمركز، وخصوصا في الجنوب الصحراوي وجبال الشرق الجزائري، حيث تكثر الغابات.

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