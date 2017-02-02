المستشار سلطان العصيمي يزور الأمير سلطان بن ناصر في تخصصي الرياض

صراحة – الرياض : قام المستشار الاسري الاستاذ سلطان العصيمي رئيس مركز هدوء للاستشارات يرافقه الزميل جزاء العصيمي رئيس تحرير صحيفة صراحة الإلكترونية مساء اليوم الخميس بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، الذي يرقد حالياً في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ، وقدموا لسموه درعاً تذكارياً بمناسبه نجاح العملية الجراحية .

هذا و قد حضر الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لمركز هدوء للاستشارات و صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي خالد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز .