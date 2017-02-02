توقعات بفرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران غدا

صراحة – وكالات : ذكرت وكالة “رويترز” الخميس 2 فبراير/شباط، أنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران يوم غد الجمعة.

وكان البيت الأبيض صرح في وقت سابق من الخميس أن الإدارة الأمريكية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي، التي أجرتها إيران، وعلى غيرها من “الأعمال العدائية”، وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين إنه حذر طهران، دون أن يقدم تفاصيل

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر “سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح فإن ما قام به (فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير وأن ذلك لن يمر دون رد”.

هذا وأعلن جمهوريون بارزون بالكونغرس الأمريكي الخميس تأييدهم فرض عقوبات جديدة على إيران في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب إنه “لا يستبعد أي خيار من على الطاولة” في التعامل مع طهران ردا على التجربة الصاروخية.

وصرح بول ريان رئيس مجلس النواب إنه سيؤيد فرض المزيد من العقوبات على إيران وإنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن “استرضاء” طهران.

من جهته قال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لوكالة “رويترز” إن لجنته “في المراحل الأولية” للعمل على تشريع يتعلق بالمسألة النووية.

وأضاف كوركر أن إدارة ترامب ستتخذ موقفا أقوى ضد إيران رغم أنه لا يتوقع أن تضع تصرفاتها نهاية للاتفاق النووي الدولي.