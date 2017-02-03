الجبير يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ويجتمع بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة

صراحة – محمد المحسن :قام معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بزيارة مدينة نيويورك الأمريكية والالتقاء بمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وذلك في مقر الأمم المتحدة.

وفي بداية اللقاء نقل معالي وزير الخارجية للأمين العام تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتحيات سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد والتهنئة على تعيينه في هذا المنصب المهم.

وأكد معالي وزير الخارجية خلال اللقاء حرص المملكة العربية السعودية على العمل مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم ومنها عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والأزمة في اليمن وسوريا وعدد من القضايا التي تواجه المنطقة والعالم.

وكان معالي وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قبل زيارته لمدينة نيويورك حيث اجتمع في واشنطن بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات في المنطقة.