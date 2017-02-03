وزير الدفاع الأمريكي الجديد يزور اليابان لبحث تهديدات كوريا الشمالية

صراحة – فيصل القحطاني :يصل وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس إلى اليابان اليوم الجمعة، لعقد محادثات وسط تنامي التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية. وسيعقد ماتيس محادثات مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزيرة الدفاع تومومي إنادا غدًا السبت.

ويزور ماتيس، الذي وصل إلى كوريا الجنوبية أمس الخميس، المنطقة في وقت تتزايد فيه استفزازات بيونج يانج في محاولة لدفع برنامجيها النووي والصاروخي قدمًا. وترغب طوكيو أيضًا من واشنطن إعادة التأكيد على الميثاق الأمني الأمريكي الياباني ليشمل مجموعة من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي. وكان ماتيس قال لكوريا الجنوبية أمس، إن واشنطن ستتعامل مع تهديد كوريا الشمالية كـ “أهم قضية أمنية على رأس الأولويات”، وفقًا لبيان صدر عن المكتب الرئاسي في سول. وفي عام 2016، نفذت بيونج يانج تجربتين نوويتين وأطلقت أكثر من 20 صاروخًا باليستيًا.