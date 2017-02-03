دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة التاسعة عشر

صراحة – نواف العايد :ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته التاسعة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
النجوم – هجر
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 3,25 عصراً
بطاقة المباراة
الفيحاء – ضمك
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الطائي – الجيل
الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
الوطني – النهضة
الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 4,10 عصراً