دوري الاولى: أربع مباريات ضمن الجولة التاسعة عشر

صراحة – نواف العايد :ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى في جولته التاسعة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

النجوم – هجر

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 3,25 عصراً

بطاقة المباراة

الفيحاء – ضمك

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الطائي – الجيل

الملعب: استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ( حائل )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

الوطني – النهضة

الملعب: استاد مدينة الملك خالد الرياضية ( تبوك )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 4,10 عصراً