دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته السادسة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الترجي – الدرعية
الملعب: ملعب نادي الترجي ( القطيف )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 3,20 عصراً
بطاقة المباراة
الكوكب – العين
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
المزاحمية – الصفا
الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 3,40 عصراً
بطاقة المباراة
الوشم – الصقور
الملعب: ملعب نادي الوشم ( شقراء )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
أبها – جدة
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً