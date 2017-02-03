دوري الثانية: خمس مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة – فيصل القحطاني : ضمن مباريات الدوري السعودي لأندية الدرجة الثانية في جولته السادسة عشر تقام اليوم خمس مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الترجي – الدرعية

الملعب: ملعب نادي الترجي ( القطيف )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 3,20 عصراً

بطاقة المباراة

الكوكب – العين

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

المزاحمية – الصفا

الملعب: ملعب عرقة ( الرياض )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 3,40 عصراً

بطاقة المباراة

الوشم – الصقور

الملعب: ملعب نادي الوشم ( شقراء )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

أبها – جدة

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الجمعة 03 فبراير 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً