الأمم المتحدة تدين الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد مسلمي الروهينجيا

صراحة – واس : أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وإحراق المنازل والمدارس والجوامع بمن فيها من العزل ، والتي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين .

وأكد تقرير أصدرته اليوم المفوضية أن القوات الحكومية في ميانمار تقوم بعمليات قتل جماعي شمال مونجداو ، بما في ذلك الأطفال والرضع ، واغتصاب الفتيات دون سن الخامسة .

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قيادات العالم لحث رئيسة ميانمار علي وقف الهجمات الوحشية ضد المسلمين ، والتي ترقى للجرائم ضد الإنسانية نظرًا لتكرارها واتساع نطاقها وخطورتها, ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

وأضاف أن الهجمات الأخيرة تمثل حلقة من اضطهاد مستمر منذ عقود ضد المسلمين في ميانمار.