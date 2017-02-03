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3 فبراير, 2017   2346

الأمم المتحدة تدين الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد مسلمي الروهينجيا

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صراحة – واس :  أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وإحراق المنازل والمدارس والجوامع بمن فيها من العزل ، والتي ترتكبها حكومة ميانمار ضد الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين .
وأكد تقرير أصدرته اليوم المفوضية أن القوات الحكومية في ميانمار تقوم بعمليات قتل جماعي شمال مونجداو ، بما في ذلك الأطفال والرضع ، واغتصاب الفتيات دون سن الخامسة .
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قيادات العالم لحث رئيسة ميانمار علي وقف الهجمات الوحشية ضد المسلمين ، والتي ترقى للجرائم ضد الإنسانية نظرًا لتكرارها واتساع نطاقها وخطورتها, ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وأضاف أن الهجمات الأخيرة تمثل حلقة من اضطهاد مستمر منذ عقود ضد المسلمين في ميانمار.

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