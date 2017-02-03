وزارة العمل تقدم خدماتها لزوار الجنادرية عبر أكثر من 31 ركناً

صراحة – محمد المحسن : يقدم جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31″، لزوار المهرجان مجموعة من الخدمات، والتعريف بالبرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة، وذلك من خلال 31 ركناً.

وشهد جناح الوزارة بـ” الجنادرية 31 ” توافد عدد من زوار المهرجان على أقسام الجناح المختلفة، بغية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها الجناح لزواره طوال أيام المهرجان.

وحظي الركن الخاص ببرنامج حساب المواطن بالعدد الأكبر من الزوار من مختلف الأعمار، بغية التسجيل في البرنامج، والاستفسار عن تفاصيله، في حين شهدت أركان الجناح المتنوعة إقبال عدد من الزوار الذين توافدوا للاستفسار عن مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة والمؤسسات الشقيقة.

وأبدى عدد كبير من الزوار إعجابهم بتنوع الخدمات التي يحتضنها جناح الوزارة في المهرجان، خاصة الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والمتعلقة ببرامج الدعم لملاك المنشآت الصغيرة، والشهادات المهنية الاحترافية، إضافة إلى الدورات الإلكترونية التي يقدمها برنامج دروب مجاناً للشباب السعودي.

وحرصت الوزارة من خلال مشاركتها على تقديم كامل خدمات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للزوار، وذلك عبر أكثر من 31 ركناً، يتولى فيها منسوبو المنظومة تقديم مختلف الخدمات، والتعريف بها، والرد على استفسارات الزوار.