“شرطة الرياض” تلقي القبض على وافدان تخصصا فى سرقة السيارات

صراحة – فيصل القحطاني : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ظل التعاون المشترك بين شرط المناطق فقد توفرت معلومات عن قيام مجموعه من الوافدين من الجنسيه الباكستانيه بسرقة مركبات من نوع ايسوزو نقل من المنطقة الشرقية و طمس هويتها بتحريف ارقام هياكلها و نقلها الى العاصمة الرياض بقصد بيعها أو اعادة تأجيرها على اخرين من بني جلدتهم , قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقه عملت على تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و قامت على اثره بجملة من الاجراءات اسفرت بفضل الله عن ضبط وافدان من الجنسيه الباكستانيه في العقد الرابع من العمر في كمين محكم و بحوزتهما احدى المركبات المسروقة بعد تعرضها لطمس هويتها و تحريف ارقام هيكل المركبة بشكل واضح وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب اليهما .

تم التحفظ عليهما رهن استكمال إجراءات تسليمهما لشرطة المنطقة الشرقية لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص .