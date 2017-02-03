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3 فبراير, 2017   4163

مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد 5 عقود مع مستشفيات خاصة داخل اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صراحة – خالد الحسين : وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أول أمس تمديد خمسة عقود لعلاج المصابين اليمنيين في مستشفيات القطاع الخاص داخل اليمن بتمويل ومتابعة من المركز.
وتستهدف هذه العقود تقديم الرعاية الطبية الكاملة لأكثر من (750) مصاب في محافظتي عدن وتعز وفق المعايير الطبية الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية , بمتابعة وإشراف من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
ويأتي هذا التوقيع استمراراً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز داخل وخارج اليمن لعلاج المصابين والمرضى اليمنيين.

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