الأونروا تعلن تبرع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بـ73,5 مليون دولار دعماً لبرمجها

صراحة – محمد المحسن : أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم أن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ستقدم مبلغ 73,5 مليون دولار خلال الأعوام 2017م حتى 2020م دعماً لبرمجها.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأونروا في بيروت بأن الدعم المذكور سيتم تقديمه بموجب توقيع اتفاقية متعددة السنوات لدعم برامج الوكالة وخدماتها الرئيسة التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية.

وأشار البيان إلى أن توقيع الاتفاقية جاء بعد وقت قصير من تبرع إضافي قدمته سويسرا بقيمة 1,35 مليون فرنك سويسري (حوالي 1,32 مليون دولار) في ديسمبر الماضي.

وتضمن البيان تصريحاً لمديرة دائرة العلاقات الخارجية والاتصال في الأونروا فرانسواز فاني قالت فيه إنه نظراً للتحديات العديدة التي يواجهها لاجئو فلسطين اليوم فإن الدعم المتوقع والموثوق من شركائنا يظل أمراً حاسماً في سبيل ضمان تلبية احتياجاتهم ليس في أوقات الطوارئ فحسب ولكن أيضا لدعم تنميتهم على المدى البعيد.

وكانت سويسرا قد تبرعت عام 2016م مبلغ 25,3 مليون فرنك سويسري (24,9 مليون دولار) للأونروا اشتملت على 21,9 مليون فرنك لبرامج الأونروا وخدماتها الرئيسة.

وسويسرا هي حالياً رئيس اللجنة الاستشارية التي تقدم النصح والمساعدة للمفوض العام خلال قيامه بتنفيذ مهام ولاية الأونروا وهي عضو في اللجنة منذ عام 2005م.