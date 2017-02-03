العصيمي: التنسيق مع 426 جمعية ولجنة ومركز تنمية لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة للتسجيل في حساب المواطن

صراحة – فيصل القحطاني : أكد المشرف العام على التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أنه تم التنسيق مع 426 جمعية ولجنة ومركز تنمية لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتسجيل في حساب المواطن في جميع مناطق المملكة.

وثمن تعاون كافة الجمعيات واللجان ومراكز التنمية الاجتماعية في المملكة، مشيراً إلى أن الهدف من تقديم خدمة التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر الجمعيات واللجان ومراكز التنمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة يأتي للتسهيل عليهم , وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في برنامج حساب المواطن اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل ببرنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

وأبان المهندس العصيمي أن عدد الطلبات المسجلة في برنامج حساب المواطن (اليوم الجمعة) تجاوز 1,700,439 طلبا مسجلا، منهم 1,107,859 بياناتهم مكتملة , مشيرا إلى أن المؤشرات العامة لعمليات التسجيل في البرنامج “جيدة للغاية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن البوابة الإلكترونية للبرنامجWWW.CA.GOV.SA هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين في البرنامج.

وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

وأبان المهندس العصيمي أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي “حيث سيعطى المتقدمين الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات”.

وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوي بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر @citizenaccount.