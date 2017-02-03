منتخب الناشئين يبدأ الاستعداد للتصفيات الآسيوية

صراحة – نواف العايد : بدأ المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم أولى خطواته التحضيرية بإقامة معسكرا اعداديا في محافظة جدة انطلق مؤخرا ويختتم يوم الاثنين المقبل ويأتي استعدادا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل.

وسيخوض صغار الأخضر مباراتين وديتين امام الأولى امام ناشئي فريق الاتحاد يوم غد السبت، والثانية امام ناشئي الوحدة يوم الاثنين المقبل.

ويقود منتخب الناشئين المدرب الوطني سعد العبدلي ويساعده المدرب الوطني جبريل العميري، ومدرب اللياقة الوطني مشاري الصيرم إلى جانب مدير المنتخب قاسم الطيب ويساعده كل من عبد الرحمن الشهراني وتركي هزازي.

ووقع اختيار الجهاز الفني في منتخب الناشئين على 31 لاعبا هم:

سعد يوسف وسالم الدوسري وفهد خالد ذعار من نادي الشباب وصالح الهوساوي ومحمد برناوي ومصعب الجوير وسطام الروقي من نادي الهلال، وخالد حقوي ونواف المطيري وعبدالله رامي ومشاري المشهري من نادي النصر، ومحمد نخيلان من نادي الفيصلي، ومحمد عريجة ومعتز خليفة ونضال عطيف ونايف بكري وسلطان السريحي وعبد العزيز غروي من نادي الأهلي، وعوض الناشري وعلي حريصي وباسم صديق ومحمد العوفي من نادي الاتحاد، وسليمان هزازي من نادي الوحدة، ومحمد الشنقيطي من نادي الأنصار واسامه المبيريك من نادي الفتح، وعيسى العامر من نادي العدالة، وحسن العلي من نادي القارة، ويعقوب الحارثي وجابر قرادي من نادي الاتفاق، ومحمد العمران من نادي الخليج.

من جانبه، أكد المشرف العام على المنتخبات السنية الوطنية عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الأستاذ حمد الصنيع ان كافة التحضيرات لمنتخب الناشئين تسير بالشكل المطلوب ووفق الخطط والبرامج المعتمدة، مشددا على أهمية الاهتمام باللاعبين في هذه المرحلة والحفاظ عليهم كونهم نواة الكرة السعودية ومستقبلها.